В Раде заявили, что Крымский мост достанется Украине

Украинский депутат провёл исторические параллели и сделал вывод, что мост будет принадлежать Киеву.

Мост через Керченский пролив достанется Украине, когда та вернёт себе Крымский полуостров. По крайней мере, так считает депутат Верховной Рады Антон Геращенко. Выступая на национальном телевидении, Геращенко в качестве примера привёл Эльзас и Лотарингию.

По словам депутата, в 1871 году немцы забрали у французов Эльзас и Лотарингию, владея этими территориями, построили там много мостов и дорог. Но после поражения в Первой мировой войне Германия была вынуждена вернуть эти земли Франции, и всё, что построили немцы, осталось французам.

- Здесь будет то же самое, - заявил Геращенко. – Это будет долгий путь экономических санкций и дипломатии, но Керченский мост в целом для Украины полезен.

Напомним, открытие автомобильного движения на Крымском мосту состоялось 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина.