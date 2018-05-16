Владельцев портала "Фонтанка.ру" заподозрили в заигрывании с Западом

Сайт всё чаще позволяет себе критиковать российскую власть.

Информационный ресурс "Фонтанка.ру", похоже, становится приверженцем оппозиционного лагеря. По крайней мере, так утверждает издание "Агентство политических новостей". Портал пишет, что питерская интернет-газета всё чаще симпатизирует митингам Алексея Навального и не пропускает новостей, которые могут выставить в каком-то невыгодном свете российскую власть. Также "АПН" ставит в вину "Фонтанке" критику Кремля, напоминая, что подобный тон плохо вяжется с защитой национальных интересов РФ.

В "АПН" уверены, что такую редакционную политику питерское издание ведёт из-за акционеров. Так, утверждает издание, главным владельцем "Фонтанки" является писатель и журналист Андрей Константинов, экс-советник по культуре у губернатора Санкт-Петербурга, который, якобы, имеет связи в криминальном мире Северной столицы. Среди его друзей "АПН" обнаружило некого авторитета Владимира Барсукова (Кумарина), который дарил Константинову часы за 40 тысяч долларов. А ещё один соратник Константинова, пишет агентство, по имени Евгений Вышенков когда-то встречался с дочерью авторитета.

После того, как Кумарин попал в заключение, он стал придерживаться оппозиционных взглядов. В частности, авторитет "тамбовских", как его называет "АПН", поддержал украинскую версию о сбитом Боинге, о том, что к этому могут быть причастны российские военные. За решёткой Кумарин примерил на себя образ политзаключенного, и "Фонтанка" в качестве платы Западу и его правозащитным организациям устроила настоящий "демарш" против РФ - издание опубликовало фамилии погибших в Сирии сотрудников ЧВК "Вагнера", подставив под удар родственников покойных. Якобы, таким способом Кумарин показал западным странам, что он лоялен и готов принимать от них оплату.

"АПН" также подозревает Константинова в так называемом "информационном рэкете" - будто "Фонтанка" "кошмарила" петербургских предпринимателей", а после того, как Кумарина посадили, владелец питерской интернет-газеты решил найти спонсоров среди западных фондов "по защите демократии". К тому же, Константинов является членом попечительского совета "Фонда поддержки расследовательской журналистики 19/29", который Минюст РФ внёс в список иноагентов за финансирование из Америки и Евросоюза.

В числе других владельцев "Фонтанки.ру" "АПН" называет зампредправления "Газпрома" Валерия Голубева и депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина, которые также владеют инвестиционной компанией FortGroup. Утверждается, что некоторые из проектов, в которых Голубев и Пайкин участвовали как инвесторы, оказывались в предбанкротном положении, после чего бизнесмены покидали их. В качестве примера указываются издание "Деловой Петербург" и компания "Ладожский водопровод", а также футбольный клуб "Тосно". Заработанные в России деньги бизнесмены, якобы, переводят в зарубежные оффшоры, пишет "АПН", при помощи разных хитрых схем. В связи с этим агентство напоминает, что подобные дела могут оказаться на грани закона, ведь ранее президент РФ Владимир Путин взял курс на деоффшоризацию, национализацию капиталов, борьбу с коррупцией и криминалом во власти.