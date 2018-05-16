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Константин Большаков
16 Мая, 2018 20:58
Владельцев портала "Фонтанка.ру" заподозрили в заигрывании с Западом
Андрей Константинов.
Источник: kvnews.ru
Санкт-Петербург, 16 Мая - DIXINEWS.
Сайт всё чаще позволяет себе критиковать российскую власть.
Информационный ресурс "Фонтанка.ру", похоже, становится приверженцем оппозиционного лагеря. По крайней мере, так утверждает издание "Агентство политических новостей". Портал пишет, что питерская интернет-газета всё чаще симпатизирует митингам Алексея Навального и не пропускает новостей, которые могут выставить в каком-то невыгодном свете российскую власть. Также "АПН" ставит в вину "Фонтанке" критику Кремля, напоминая, что подобный тон плохо вяжется с защитой национальных интересов РФ.
В "АПН" уверены, что такую редакционную политику питерское издание ведёт из-за акционеров. Так, утверждает издание, главным владельцем "Фонтанки" является писатель и журналист Андрей Константинов, экс-советник по культуре у губернатора Санкт-Петербурга, который, якобы, имеет связи в криминальном мире Северной столицы. Среди его друзей "АПН" обнаружило некого авторитета Владимира Барсукова (Кумарина), который дарил Константинову часы за 40 тысяч долларов. А ещё один соратник Константинова, пишет агентство, по имени Евгений Вышенков когда-то встречался с дочерью авторитета.
После того, как Кумарин попал в заключение, он стал придерживаться оппозиционных взглядов. В частности, авторитет "тамбовских", как его называет "АПН", поддержал украинскую версию о сбитом Боинге, о том, что к этому могут быть причастны российские военные. За решёткой Кумарин примерил на себя образ политзаключенного, и "Фонтанка" в качестве платы Западу и его правозащитным организациям устроила настоящий "демарш" против РФ - издание опубликовало фамилии погибших в Сирии сотрудников ЧВК "Вагнера", подставив под удар родственников покойных. Якобы, таким способом Кумарин показал западным странам, что он лоялен и готов принимать от них оплату.
"АПН" также подозревает Константинова в так называемом "информационном рэкете" - будто "Фонтанка" "кошмарила" петербургских предпринимателей", а после того, как Кумарина посадили, владелец питерской интернет-газеты решил найти спонсоров среди западных фондов "по защите демократии". К тому же, Константинов является членом попечительского совета "Фонда поддержки расследовательской журналистики 19/29", который Минюст РФ внёс в список иноагентов за финансирование из Америки и Евросоюза.
В числе других владельцев "Фонтанки.ру" "АПН" называет зампредправления "Газпрома" Валерия Голубева и депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина, которые также владеют инвестиционной компанией FortGroup. Утверждается, что некоторые из проектов, в которых Голубев и Пайкин участвовали как инвесторы, оказывались в предбанкротном положении, после чего бизнесмены покидали их. В качестве примера указываются издание "Деловой Петербург" и компания "Ладожский водопровод", а также футбольный клуб "Тосно". Заработанные в России деньги бизнесмены, якобы, переводят в зарубежные оффшоры, пишет "АПН", при помощи разных хитрых схем. В связи с этим агентство напоминает, что подобные дела могут оказаться на грани закона, ведь ранее президент РФ Владимир Путин взял курс на деоффшоризацию, национализацию капиталов, борьбу с коррупцией и криминалом во власти.
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