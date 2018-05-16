|
Константин Большаков
16 Мая, 2018 17:00
Глава Крыма Аксёнов не захотел быть «сладкой булочкой»
Сергей Аксёнов.
Источник: Crimea9.ru
Крым, 16 Мая - DIXINEWS.
Так он выразился, отвечая на вопрос об обвинениях со стороны Киева.
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что спокойно относится к обвинениям украинских властей в государственной измене. Свои поездки по стране он назвал «внутренним туризмом» и признался в любви к России, добавив, что ситуация с претензиями Киева ему «до лампочки».
- Я не собираюсь быть сладкой булочкой для этих деятелей, поэтому со своей стороны просто сопротивляюсь, - пояснил высокопоставленный чиновник.
Аксёнов подчеркнул, что ему безразличны слова украинских властей, а сам он уже подал жалобу на действия Киева в Европейский суд по правам человека.
Напомним, Сергей Аксёнов стал и.о., а затем и полноценным главой Крыма, когда полуостров присоединился к России по итогам референдума весной 2014 года.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия