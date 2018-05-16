Глава Крыма Аксёнов не захотел быть «сладкой булочкой»

Так он выразился, отвечая на вопрос об обвинениях со стороны Киева.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что спокойно относится к обвинениям украинских властей в государственной измене. Свои поездки по стране он назвал «внутренним туризмом» и признался в любви к России, добавив, что ситуация с претензиями Киева ему «до лампочки».

- Я не собираюсь быть сладкой булочкой для этих деятелей, поэтому со своей стороны просто сопротивляюсь, - пояснил высокопоставленный чиновник.

Аксёнов подчеркнул, что ему безразличны слова украинских властей, а сам он уже подал жалобу на действия Киева в Европейский суд по правам человека.

Напомним, Сергей Аксёнов стал и.о., а затем и полноценным главой Крыма, когда полуостров присоединился к России по итогам референдума весной 2014 года.