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Станислав Сикорский
16 Мая, 2018 16:04

Google не добавил Крымский мост на свои карты

Крымский мост.
Источник: RT
#Крымскиймост

#Google

#движение
Крым, 16 Мая - DIXINEWS.

Информацию о Крымском мосте не добавили в сервис Google Maps.

Соответствующее замечание сделали пользователи социальных сетей. Они обратили внимание на отсутствие объекта на картах Google в противовес "Яндексу", который добавил мост сразу после его открытия.

Помимо этого сервис Google Maps не ведёт учёт моста через Керченский пролив как одного из маршрутов на полуостров.

Стоит напомнить, что открытие Крымского моста состоялось 15 мая. ВЫ торжественной церемонии поучаствовал президент РФ Владимир Путин.

Первые легковые автомобили проехали по мосту уже в среду, 16 мая. В этот же день "оценили" мост и автобусы.

Грузовой транспорт и поездные составы смогут передвигаться между Крымом и Кубанью по мосту уже осень 2018 года и в 2019 году соответственно.

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