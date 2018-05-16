В Кремле пообещали скорый ответ на действия украинских силовиков

Инцидент в офисе журналистов российского издания в Киеве не приемлем, заявили власти РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал действия сотрудников СБУ, которые накануне ворвались в офис издания РИА «Новости» в Киеве и провели восьмичасовой обыск. Как заявил Песков, Кремль категорически не приемлет подобных инцидентов, в особенности тогда, когда российских граждан – сотрудников СМИ обвиняют по тяжким статьям в связи с их профессиональной деятельностью.

- Россия никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами в подобных случаях, - заверил представитель Кремля.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины устроили обыск у российских журналистов в Киеве во вторник, 15 мая. Силовики заявили, что работали в рамках расследования в отношении контролируемых Россией медиа. В тот же день был задержан глава портала РИА «Новости» Украина» Кирилл Вышинский. Киев обвинил его в поддержке ДНР и ЛНР и государственной измене.

Инцидент также прокомментировали в МИД РФ, дипломаты назвали случившееся произволом и направили в МИД Украины ноту протеста.