В Печоре семь человек погибли в ушедшем под воду вездеходе

Двоим удалось спастись.

Утром 16 мая в Печорском районе в 20 километрах от посёлка Кожва провалился под воду вездеход ГАЗ-71, в котором были 9 человек. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», трагедия произошла на технологической дороге – водитель вездехода попытался пересечь ручей, однако машина сразу же ушла под воду.

Водитель и пассажир, сидевший рядом с ним, сумели спастись. Семь человек остались запертыми внутри вездехода и погибли от переохлаждения. Выжившие рабочие были осмотрены прибывшими медиками и отказались от госпитализации.

- На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники МЧС и МВД, - передаёт наш корреспондент. – Тела погибших доставят в городской морг Печоры на вертолёте в течение дня, возможно, в вечернее время.

Погибшие являются сотрудниками подрядной организации «Лукойла», инцидент произошёл неподалёку от месторождения компании. Следователи, начав проверку по факту происшествия, уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

- Следователи допросят представителей организации, которой принадлежит транспортное средство, - заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов распорядился оказать психологическую помощь семьям погибших и выразил соболезнования в связи с трагедией.

- Выражаю глубочайшие и искренние соболезнования близким погибших сегодня в результате затопления гусеничного транспортёра. Спастись удалось лишь двоим, жизнь семи человек трагически оборвалась. Желаю стойкости и мужества родным погибших, - сказал Гапликов.

Также глава региона дал поручение правоохранительным органам детально разобраться в обстоятельствах случившегося.