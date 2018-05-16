Запад раскритиковал Россию за строительство Крымского моста

За рубежом считают, что наша страна нарушает международное право.

США и страны Евросоюза осудили Россию за строительство Крымского моста. Как заявила представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, мост через Керченский пролив возвели без разрешения Киева, и это служит напоминанием «о продолжающейся готовности РФ нарушать международное право».

Кроме того, в Госдепе считают, что построенный мост мешает судоходству – лишь судна ограниченных размеров теперь могут входить в Керченский пролив, который является единственным путём в территориальные воды Украины в Азовском море. Также в Вашингтоне напомнили, что против всех причастных к строительству Крымского моста введены санкции.

В Евросоюзе поддержали точку зрения Америки. Внешнеполитическая служба ЕС осудила строительство моста, заявив, что этот проект является частью «принудительной интеграции» полуострова и изоляции его от Украины.

Российские власти уже отреагировали на подобные заявления. В частности, в посольстве РФ в США заявили, что власти нашей страны не собираются спрашивать разрешения на строительство инфраструктурных объектов «в интересах жителей российских регионов».

Напомним, автомобильная часть Крымского моста была открыта во вторник, 15 мая. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин, который проехал по мосту на «Камазе», возглавив колонну из тридцати грузовиков. Протяжённость моста составила 19 км, что сделало его самым длинным в Европе.