|
Виктория Грей
16 Мая, 2018 09:40
Российские хоккеисты проиграли шведам на ЧМ
Матч Россия-Швеция.
Источник: rg.ru
Москва, 16 Мая - DIXINEWS.
Завершающий матч группового этапа ЧМ по хоккею завершился поражением сборной России.
Встреча группы А, которая состоялась в Дании 15 мая 2018 года, завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной Швеции. Единственную шайбу у россиян забил Кирилл Капризов, у шведов отметились Мика Зибанежад, Рикард Ракелль, Маттиас Экхольм .
По итогам групповых игр, Россия находится на втором месте в группе, набрав 16 очков. В четвертьфинале «красная машина» встретится со сборной Канады. Матч состоится 17 мая в 17.15 по московскому времени.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия