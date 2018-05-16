Спорт

Виктория Грей
16 Мая, 2018 09:40

Российские хоккеисты проиграли шведам на ЧМ

Матч Россия-Швеция.
Источник: rg.ru
#хоккей

#россия

#Швеция
Москва, 16 Мая - DIXINEWS.

Завершающий матч группового этапа ЧМ по хоккею завершился поражением сборной России.

Встреча группы А, которая состоялась в Дании 15 мая 2018 года, завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной Швеции. Единственную шайбу у россиян забил Кирилл Капризов, у шведов отметились Мика Зибанежад, Рикард Ракелль, Маттиас Экхольм .

По итогам групповых игр, Россия находится на втором месте в группе, набрав 16 очков. В четвертьфинале «красная машина» встретится со сборной Канады. Матч состоится 17 мая в 17.15 по московскому времени.

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