Российские хоккеисты проиграли шведам на ЧМ

Завершающий матч группового этапа ЧМ по хоккею завершился поражением сборной России.

Встреча группы А, которая состоялась в Дании 15 мая 2018 года, завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной Швеции. Единственную шайбу у россиян забил Кирилл Капризов, у шведов отметились Мика Зибанежад, Рикард Ракелль, Маттиас Экхольм .

По итогам групповых игр, Россия находится на втором месте в группе, набрав 16 очков. В четвертьфинале «красная машина» встретится со сборной Канады. Матч состоится 17 мая в 17.15 по московскому времени.