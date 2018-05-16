В Кремле раскритиковали расстрел палестинцев в секторе Газа

Подобных инцидентов не должно происходить, уверены российские власти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что странам-участникам международного квартета по урегулированию на Ближнем Востоке следует избегать шагов, которые провоцируют насилие в регионе. Так в Кремле прокомментировали расстрел палестинцев в секторе Газа.

- Гибель многих десятков палестинцев не может не вызывать самой глубокой озабоченности, - подчеркнул Песков. – Мы очень внимательно отслеживаем развитие ситуации.

Песков напомнил, что Москва и ранее предостерегала Вашингтон от действий, ведущих к провоцированию напряжённости на Ближнем Востоке, но, к сожалению, американцы не прислушались к словам и насилие продолжилось.

Напомним, в результате расстрела израильскими солдатами участников акции протеста в секторе Газа погибли 59 палестинцев, около 3 тысяч человек были ранены. Акция была приурочена к 70-летию образования Израиля.