Политика

Константин Большаков
16 Мая, 2018 09:00

Путин не намерен обсуждать с европейскими лидерами отмену санкций

Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Ангела Меркель.
Источник: Life.ru
#Путин

#Макрон

#Меркель
Москва, 16 Мая - DIXINEWS.

В Россию скоро приедут главы двух стран Евросоюза.

Президент РФ Владимир Путин не собирается обсуждать отмену антироссийских санкций на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, вопрос санкций не стоит на повестке дня в Кремле.

- Российская сторона не поднимала и не имеет в виду поднимать вопрос об этих санкциях, - заявил Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что Ангела Меркель встретится с Владимиром Путиным в Сочи 18 мая, где лидеры проведут двусторонние переговоры. А уже 24 мая в Россию прилетел Эммануэль Макрон, который станет гостем Петербургского международного экономического форума, на полях которого пообщается с главой государства.

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