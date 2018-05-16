Политика

Константин Большаков
16 Мая, 2018 08:34

В России принят закон о контрсанкциях

Госдума.
Источник: Maxpark.com
#ГосДума

#санкции

#США
Москва, 16 Мая - DIXINEWS.

Также одобрены наказания за соблюдение антироссийских санкций.

Во вторник, 15 мая, депутаты Государственной думы РФ в первом чтении приняли законопроект о контрсанкциях против США. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», закон поддержали все без исключения депутаты, за него проголосовали 412 человек, присутствующих на заседании.

Также депутаты приняли закон, предусматривающий уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории нашей страны и за действия, повлёкшие введение ограничительных мер в отношении РФ.

Второе чтение обоих законопроектов пройдёт в четверг, 17 мая.

Напомним, ранее в закон о контрсанкциях был внесён пункт о запрете импорта зарубежных лекарств, однако позднее от этой идеи отказались.

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