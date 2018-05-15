Путин на «Камазе» проехался по Крымскому мосту

Президент открыл автомобильную часть объекта.

Во вторник, 15 мая, президент РФ Владимир Путин прибыл на открытие автомобильной части Крымского моста. Российский лидер решил самостоятельно испытать мост на прочность, сел за руль «Камаза» и возглавил колонну из 30 грузовиков.

Отметим, что автомобильное движение на Крымском мосту будет запущено уже в среду, 16 мая. Строителям удалось завершить работы на этом участке на полгода раньше, чем прописано в госконтракте.

Стоимость строительства моста через Керченский пролив составила почти 7 млрд рублей, а его протяжённость 19 километров – это самый длинный мост в Европе.

Работы по возведению Крымского моста были начаты в феврале 2016 года.