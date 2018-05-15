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Константин Большаков
15 Мая, 2018 10:31
Украинцев попросили не посещать ЧМ-2018 в России
Павел Климкин.
Источник: Jizn.info
Киев, 15 Мая - DIXINEWS.
Такую просьбу озвучил глава МИД соседней страны.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил граждан своей страны не ездить на чемпионат мира по футболу в России, который пройдёт этим летом. По его словам, украинцев будут провоцировать на стычки, если они приедут в РФ.
- Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена, - заявил Климкин, призвав граждан Украины отказаться от посещения ЧМ-2018.
Ранее в Погранслужбе Украины также заявили, что украинским болельщикам «нечего делать» на чемпионате мира по футболу в России, а самих украинцев там будут пытаться завербовать.
Напомним, мировое футбольное первенство начнётся в РФ 14 июня и пройдёт в 11 городах страны. Сборная Украины на мундиаль не попала.
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