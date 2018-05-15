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Станислав Сикорский
15 Мая, 2018 09:41
"Зимнюю вишню" начали сносить в Кемерово
Снос ТЦ "Зимняя вишня".
Источник: РИА Новости
Кемерово, 15 Мая - DIXINEWS.
В городе Кемерово приступили к демонтажным работам трагически известного торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня".
Весь комплекс расходов на снос взяли на себя непосредственные владельцы строения. До этого состоялось подписание соглашения относительно передачи имущества в пользу муниципалитета.
На месте, где располагается торговый центр будет в дальнейшем обустроен сквер. Его посвятят памяти погибших в пожаре граждан. Работы по возведению завершат к первому сентября 2018 года.
Стоит напомнить, что пожар в четырёхэтажном здании "Зимней вишни" произошёл 25 марта. Жертвами его стали 60 человек, большинство из которых - дети.
Пожар стал одним из крупнейших в России за минувшее столетие. Высокое число жертв связано с неработающей автоматической пожарной сигнализацией. При этом охранник решил не включать принудительную систему оповещения посетителей.
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