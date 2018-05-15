Власти Франции назвали Кадырова диктатором и попросили не учить жить

Так в Париже отреагировали на обвинения главы Чечни в воспитании террориста.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан резко раскритиковал главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. Поводом стали слова Кадырова о том, что французские власти ответственные за воспитание террориста из уроженца Чечни Хасана Азимова.

Как заявил министр иностранных дел Франции, Париж не нуждается в «поучениях от диктатора», который «прекрасно знает о тысячах чеченцев», воюющих на стороне террористических организаций.

- Эта позиция откровенно недопустима, - подчеркнул дипломат.

Напомним, выходец из Чечни Хасан Азимов совершил нападение на прохожих в Париже вечером 12 мая. В результате теракта один человек погиб, ещё несколько были ранены. Самого боевика ликвидировали французские силовики.

После этого Кадыров заявил, что вся ответственность за то, что Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции, так как террорист лишь родился в Чечне, а с 2010 года был гражданином Французской республики.