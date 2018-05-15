Названа стоимость новых проектов Владимира Путина

Журналисты смогли ознакомиться с очередными «майскими указами» президента.

Главными проектами президента РФ Владимира Путина на новом сроке до 2024 года стали борьба с онкологическими заболеваниями, обеспечение государственного сектора и школ цифровыми каналами связи, ремонт дорог и создание «цифрового» государства. Всего же через 6 лет планируется реализовать сразу 13 проектов, которые, по данным федеральных СМИ, практически повторяют старые госпрограммы.

Самыми затратными станут дорожный проект (8,4 трлн рублей), демографический (3,55 трлн рублей), инфраструктурный (1,79 трлн рублей) и «цифровая» экономика (1,31 трлн рублей). На развитие медицины выделят 1,33 трлн рублей, и сделают упор на борьбу с онкологией.

В образовательной сфере власти намерены строить школы и общежития для учащихся, а также переводить обучение на цифровые технологии. Не забыли в Кремле и об экологии – на решение «мусорной» проблемы ежегодно планируется тратить порядка 20-25 млрд рублей.

Напомним, Владимир Путин вступил в должность президента на второй шестилетний срок 7 мая 2018 года. Сразу после этого он объявил новую стратегию развития страны до 2024 года.