Сборная России выиграла Словакию на ЧМ по хоккею

Матч, состоявшийся 14 мая 2018 года, завершился со счётом 4:0.

Шестой матч для россиян оказался тоже удачным. Они выиграли сборную Словакии – 4:0, сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Игорь Шестёркин, защищающий ворота россиян, остаётся единственным вратарём, которому ещё не забили ни одну шайбу, он не пропускает уже 140 минут.

В российской команде голы забили Максим Мамин и Никита Гусев в первом периоде, и за две минуты до конца игры ещё две шайбы Словакам забили Максим Шалунов и Илья Михеев в пустые ворота.

Сегодня, 15 мая, Россия встречается со Шведами. Игра начнётся в 21.15 по московскому времени.