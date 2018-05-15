Спорт

Виктория Грей
15 Мая, 2018 08:45

Сборная России выиграла Словакию на ЧМ по хоккею

Матч Россия-Словакия.
Источник: rg.ru
#россия

#хоккей

#Словакия
Москва, 15 Мая - DIXINEWS.

Матч, состоявшийся 14 мая 2018 года, завершился со счётом 4:0.

Шестой матч для россиян оказался тоже удачным. Они выиграли сборную Словакии – 4:0, сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Игорь Шестёркин, защищающий ворота россиян, остаётся единственным вратарём, которому ещё не забили ни одну шайбу, он не пропускает уже 140 минут.

В российской команде голы забили Максим Мамин и Никита Гусев в первом периоде, и за две минуты до конца игры ещё две шайбы Словакам забили Максим Шалунов и Илья Михеев в пустые ворота.

Сегодня, 15 мая, Россия встречается со Шведами. Игра начнётся в 21.15 по московскому времени.

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