Общество

Станислав Сикорский
14 Мая, 2018 15:53

Стали известны подробности пуска движения на Крымском мосту

Строительство Крымского моста.
Источник: РИА Новости
#Крымскиймост

#движение

#автомобили
Крым, 14 Мая - DIXINEWS.

Пуск автомобильного движения по мосту через воды Крымского моста запланировано на 16 мая.

Соответствующую информацию обнародовали в инфоцентре "Крымский мост". Первопроходцами в данном событии станут непосредственно жители Крыма и Кубани. Строители завершили необходимые работы на полгода раньше обозначённого срока.

В одновременном порядке проезд легковому транспорту и пассажирским автобусам дадут с обеих берегов Керченского пролива.

"Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Остановка на мосту запрещена. Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту – в 4:30 мск", - подчеркнули в "Крымском мосту".

Стоит отметить, что в будущем не будут создавать ряд дополнительных путепроводов и развязок. Строители выполнили весь комплекс проектных решений.

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