Стали известны подробности пуска движения на Крымском мосту

Пуск автомобильного движения по мосту через воды Крымского моста запланировано на 16 мая.

Соответствующую информацию обнародовали в инфоцентре "Крымский мост". Первопроходцами в данном событии станут непосредственно жители Крыма и Кубани. Строители завершили необходимые работы на полгода раньше обозначённого срока.

В одновременном порядке проезд легковому транспорту и пассажирским автобусам дадут с обеих берегов Керченского пролива.

"Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Остановка на мосту запрещена. Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту – в 4:30 мск", - подчеркнули в "Крымском мосту".

Стоит отметить, что в будущем не будут создавать ряд дополнительных путепроводов и развязок. Строители выполнили весь комплекс проектных решений.