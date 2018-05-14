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Станислав Сикорский
14 Мая, 2018 15:53
Стали известны подробности пуска движения на Крымском мосту
Строительство Крымского моста.
Источник: РИА Новости
Крым, 14 Мая - DIXINEWS.
Пуск автомобильного движения по мосту через воды Крымского моста запланировано на 16 мая.
Соответствующую информацию обнародовали в инфоцентре "Крымский мост". Первопроходцами в данном событии станут непосредственно жители Крыма и Кубани. Строители завершили необходимые работы на полгода раньше обозначённого срока.
В одновременном порядке проезд легковому транспорту и пассажирским автобусам дадут с обеих берегов Керченского пролива.
"Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Остановка на мосту запрещена. Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту – в 4:30 мск", - подчеркнули в "Крымском мосту".
Стоит отметить, что в будущем не будут создавать ряд дополнительных путепроводов и развязок. Строители выполнили весь комплекс проектных решений.
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