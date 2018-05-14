Дворковичу и Кудрину не нашлось места в правительстве

Чиновники останутся на высоких постах, однако не в составе кабинета министров.

В понедельник, 14 мая, стало известно, какие посты займут бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и экс-глава министерства финансов РФ Алексей Кудрин. Дворкович согласился возглавить фонд «Сколково», а Кудрин дал согласие на предложение занять пост главы Счётной палаты.

Во вторник, 15 мая, Кудрина должны официально представить как главу Счётной палаты на собрании депутатов Госдумы от «Единой России». В свою очередь Дворкович также займёт место в совете директоров РЖД, такое решение приняли в правительстве России, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». Алексей Кудрин уже успел рассказать, чем займётся на новой для себя должности. Он озвучил четыре принципа своей работы в Счётной палате.

Так, Кудрин заявил о необходимости чёткой увязки стратегических целей и результатов управления с бюджетными средствами, напомнил о том, что стране нужно активнее совершенствовать методы контроля, призвал сделать работу Палаты более открытой для аудита и предложил бороться с коррупцией, создавая механизмы для её предотвращения.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не назвал имени Аркадия Дворковича, говоря об обновлённом составе правительства. Вице-премьером Дворкович был с 21 мая 2012 года.

Алексей Кудрин был министром финансов РФ с 2000 по 2011 годы. После отставки руководил Комитетом гражданских инициатив, Центром стратегических разработок.