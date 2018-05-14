Путин впервые встретился с Пашиняном

Политики обсудили отношения двух стран в ближайшем будущем.

В понедельник, 14 мая, в Сочи состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», это первая встреча лидеров после избрания Пашиняна на высокий пост.

Путин напомнил, что власти РФ рассматривают Армению как ближайшего союзника и партнёра, в том числе в торговле и инвестициях. Глава государства пожелал Пашиняну успехов на посту главы кабмина Армении и выразил надежду на поступательное развитие отношений между двумя странами.

В свою очередь Никол Пашинян заявил, что в Армении никто никогда не ставил под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений и поблагодарил власти РФ за «сбалансированную позицию в ходе внутриполитического кризиса» в Ереване.

- Это была очень конструктивная позиция, которая высоко ценится не только со стороны нашего правительства, но и в армянском обществе, - отметил Пашинян. Кроме того, Пашинян отметил, что ему было интересно посмотреть на Парад Победы в Москве и он был впечатлён мощью российского вооружения.