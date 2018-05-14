Политика

Константин Большаков
14 Мая, 2018 12:59

Сергей Скрипаль продолжал шпионскую деятельность за рубежом

Прага, Чехия.
Источник: Tourprom.ru
#Скрипаль

#разведка

#Лондон
Вашингтон, 14 Мая - DIXINEWS.

Он встречался с представителями спецслужб европейских государств.

Американское издание The New York Times сообщило о встречах экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с сотрудниками спецслужб западных стран. В частности, речь идёт об эстонской и чешской разведке.

По данным газеты, с чешскими спецслужбами Скрипаль встречался неоднократно, а в Эстонию ездил в 2016 году. Такую информацию озвучили источники в правительстве этих стран. Каждая поездка Скрипаля была засекречена, и в руководстве разведслужб Чехии и Эстонии о них не упоминали никогда.

Спикер разведведомства Испании, где Скрипаль работал в роли двойного агента, отказался разглашать информацию под предлогом «невозможности переступить красную линию».

Может ли быть отравление Скрипаля связано с его деятельностью и знали ли о поездках экс-полковника ГРУ в Чехию и Эстонию в Кремле, неизвестно. Но, по данным газеты, все его встречи с зарубежными разведками могли быть одобрены властями Великобритании.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери в начале марта 2018 года. В произошедшем Лондон и западные страны винят РФ.

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Сергей Скрипаль продолжал шпионскую деятельность за рубежом
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