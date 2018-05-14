Сергей Скрипаль продолжал шпионскую деятельность за рубежом

Он встречался с представителями спецслужб европейских государств.

Американское издание The New York Times сообщило о встречах экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с сотрудниками спецслужб западных стран. В частности, речь идёт об эстонской и чешской разведке.

По данным газеты, с чешскими спецслужбами Скрипаль встречался неоднократно, а в Эстонию ездил в 2016 году. Такую информацию озвучили источники в правительстве этих стран. Каждая поездка Скрипаля была засекречена, и в руководстве разведслужб Чехии и Эстонии о них не упоминали никогда.

Спикер разведведомства Испании, где Скрипаль работал в роли двойного агента, отказался разглашать информацию под предлогом «невозможности переступить красную линию».

Может ли быть отравление Скрипаля связано с его деятельностью и знали ли о поездках экс-полковника ГРУ в Чехию и Эстонию в Кремле, неизвестно. Но, по данным газеты, все его встречи с зарубежными разведками могли быть одобрены властями Великобритании.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери в начале марта 2018 года. В произошедшем Лондон и западные страны винят РФ.