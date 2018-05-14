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Константин Большаков
14 Мая, 2018 12:29
За соблюдение западных санкций в России начнут сажать
Верховный суд РФ.
Источник: Regnum.ru
Москва, 14 Мая - DIXINEWS.
ВС и кабмин поддержали эту идею.
В России предлагается ввести уголовную ответственность за соблюдение западных санкций на территории нашей страны. Кроме того, наказания будут предусмотрены и за действия, способствующие введению ограничительных мер. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Государственную Думу РФ. Его авторами выступили лидеры всех думских фракций.
Как сообщает корреспондент ИА «DixiNews», за поддержку антироссийских санкций в РФ будут штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей, либо сажать на срок до 4 лет, а за действия, способствовавшие введению санкций, предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до 3 лет и штрафом в 200 тысяч рублей.
В правительственном издании «Российская газета» также написали, что данный законопроект нашёл поддержку в Верховном суде и кабине министров.
Кроме того, во вторник, 15 мая, в Госдуме рассмотрят законопроект о контрсанкциях, откуда в последний момент исключили пункт о лекарственных препаратах.
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