За соблюдение западных санкций в России начнут сажать

ВС и кабмин поддержали эту идею.

В России предлагается ввести уголовную ответственность за соблюдение западных санкций на территории нашей страны. Кроме того, наказания будут предусмотрены и за действия, способствующие введению ограничительных мер. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Государственную Думу РФ. Его авторами выступили лидеры всех думских фракций.

Как сообщает корреспондент ИА «DixiNews», за поддержку антироссийских санкций в РФ будут штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей, либо сажать на срок до 4 лет, а за действия, способствовавшие введению санкций, предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до 3 лет и штрафом в 200 тысяч рублей.

В правительственном издании «Российская газета» также написали, что данный законопроект нашёл поддержку в Верховном суде и кабине министров.

Кроме того, во вторник, 15 мая, в Госдуме рассмотрят законопроект о контрсанкциях, откуда в последний момент исключили пункт о лекарственных препаратах.