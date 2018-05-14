Политика

Константин Большаков
14 Мая, 2018 09:41

Пашинян раскрыл, какими будут армяно-российские отношения

Никол Пашинян.
Источник: Verelq.am
#россия

#Пашинян

#Армения
Сочи, 14 Мая - DIXINEWS.

Сейчас глава кабмина Армении находится в Сочи.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о том, какими будут армяно-российские отношения после прихода к власти в Ереване оппозиции.

- Армяно-российские отношения будут более братскими, я убеждён, что наши встречи будут эффективными, - заявил Пашинян. – Да здравствует армяно-российская дружба.

Также Никола Пашинян призвал армянских и российских бизнесменов делать инвестиции в Армению, создавать новые рабочие места в стране, «где каждая инвестиция будет защищена».

В настоящий момент армянская делегация во главе с Пашиняном находится в Сочи. Здесь политик примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, после чего впервые встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пашинян, напомним, пришёл к власти после двухнедельных протестов в Ереване, начавшихся в середине апреля 2018 года.

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