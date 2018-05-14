Пашинян раскрыл, какими будут армяно-российские отношения

Сейчас глава кабмина Армении находится в Сочи.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о том, какими будут армяно-российские отношения после прихода к власти в Ереване оппозиции.

- Армяно-российские отношения будут более братскими, я убеждён, что наши встречи будут эффективными, - заявил Пашинян. – Да здравствует армяно-российская дружба.

Также Никола Пашинян призвал армянских и российских бизнесменов делать инвестиции в Армению, создавать новые рабочие места в стране, «где каждая инвестиция будет защищена».

В настоящий момент армянская делегация во главе с Пашиняном находится в Сочи. Здесь политик примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, после чего впервые встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пашинян, напомним, пришёл к власти после двухнедельных протестов в Ереване, начавшихся в середине апреля 2018 года.