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Константин Большаков
14 Мая, 2018 09:41
Пашинян раскрыл, какими будут армяно-российские отношения
Никол Пашинян.
Источник: Verelq.am
Сочи, 14 Мая - DIXINEWS.
Сейчас глава кабмина Армении находится в Сочи.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о том, какими будут армяно-российские отношения после прихода к власти в Ереване оппозиции.
- Армяно-российские отношения будут более братскими, я убеждён, что наши встречи будут эффективными, - заявил Пашинян. – Да здравствует армяно-российская дружба.
Также Никола Пашинян призвал армянских и российских бизнесменов делать инвестиции в Армению, создавать новые рабочие места в стране, «где каждая инвестиция будет защищена».
В настоящий момент армянская делегация во главе с Пашиняном находится в Сочи. Здесь политик примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, после чего впервые встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Пашинян, напомним, пришёл к власти после двухнедельных протестов в Ереване, начавшихся в середине апреля 2018 года.
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