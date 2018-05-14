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Константин Большаков
14 Мая, 2018 09:11
Силуанов рассказал, чем займётся на новом посту
Антон Силуанов.
Источник: Special.minfin.ru
Москва, 14 Мая - DIXINEWS.
Задачи чиновнику ставил сам президент.
И.о. министра финансов Антон Силуанов, которого премьер-министр Дмитрий Медведев рекомендовал на пост первого вице-премьера, рассказал, чем будет заниматься в обновлённом правительстве. По его словам, президент поставил перед Силуановым ряд важных задач.
Главная из них – обеспечить высокие темпы роста в экономике. Вторая задача – реализовать новые «майские указы» президента РФ Владимира Путина.
- Исходя из этих задач будет строится работа министерства финансов, министерства экономического развития и других ведомств, - отметил Силуанов.
Чиновник признал, что должность первого вице-премьера для него – большая ответственность. Что же касается совмещения сразу двух постов, по словам главы Минфина, премьер-министр назвал такой вариант возможным.
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