Власть

Константин Большаков
14 Мая, 2018 09:11

Силуанов рассказал, чем займётся на новом посту

Антон Силуанов.
Источник: Special.minfin.ru
#Силуанов

#Минфин

#Правительство
Москва, 14 Мая - DIXINEWS.

Задачи чиновнику ставил сам президент.

И.о. министра финансов Антон Силуанов, которого премьер-министр Дмитрий Медведев рекомендовал на пост первого вице-премьера, рассказал, чем будет заниматься в обновлённом правительстве. По его словам, президент поставил перед Силуановым ряд важных задач.

Главная из них – обеспечить высокие темпы роста в экономике. Вторая задача – реализовать новые «майские указы» президента РФ Владимира Путина.

- Исходя из этих задач будет строится работа министерства финансов, министерства экономического развития и других ведомств, - отметил Силуанов.

Чиновник признал, что должность первого вице-премьера для него – большая ответственность. Что же касается совмещения сразу двух постов, по словам главы Минфина, премьер-министр назвал такой вариант возможным.

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