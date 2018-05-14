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Константин Большаков
14 Мая, 2018 08:46
Леонтьеву пришлось извиниться за оскорбление Армении
Михаил Леонтьев.
Источник: Antimaidan.ru
Москва, 14 Мая - DIXINEWS.
Он назвал свои слова чересчур эмоциональными.
Журналист Михаил Леонтьев принёс извинения новоизбранному премьер-министру Армении Николу Пашиняну за резкие высказывания в адрес страны во время протестов в Ереване. Леонтьев признал, что позволил себе «чрезвычайно эмоциональный и непозволительный комментарий».
Информацию об этом подтвердили и в пресс-службе армянского премьера. Там отметили, что Леонтьев признал – разногласия в политических взглядах не могут быть поводом для оправдания оскорблений.
- Он (Леонтьев – прим.ред.) подчеркнул, что беспардонная эмоциональность была вызвана исключительно его обеспокоенностью судьбой Армении, которую он считает исторически верным союзником России, - отметили в пресс-службе главы кабмина Армении.
Напомним, Михаил Леонтьев позволил себе грубые высказывания в адрес Армении в эфире одной из радиостанций, заявив, что страна существует только благодаря поддержке РФ.
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