Леонтьеву пришлось извиниться за оскорбление Армении

Он назвал свои слова чересчур эмоциональными.

Журналист Михаил Леонтьев принёс извинения новоизбранному премьер-министру Армении Николу Пашиняну за резкие высказывания в адрес страны во время протестов в Ереване. Леонтьев признал, что позволил себе «чрезвычайно эмоциональный и непозволительный комментарий».

Информацию об этом подтвердили и в пресс-службе армянского премьера. Там отметили, что Леонтьев признал – разногласия в политических взглядах не могут быть поводом для оправдания оскорблений.

- Он (Леонтьев – прим.ред.) подчеркнул, что беспардонная эмоциональность была вызвана исключительно его обеспокоенностью судьбой Армении, которую он считает исторически верным союзником России, - отметили в пресс-службе главы кабмина Армении.

Напомним, Михаил Леонтьев позволил себе грубые высказывания в адрес Армении в эфире одной из радиостанций, заявив, что страна существует только благодаря поддержке РФ.