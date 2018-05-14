Спорт

Виктория Грей
14 Мая, 2018 07:43

Сборная России досрочно вышла в четвертьфинал на ЧМ в Дании

Сборная России по хоккею.
Источник: dixinews.ru
#сборнаяроссии

#Чемпионатмира

#хоккей
Москва, 14 Мая - DIXINEWS.

Это стало возможным после матча сборных Швеции и Швейцарии, где вторые проиграли со счётом 5:3.

Сборная России гарантировала себе участие в ¼ финала Чемпионата мира по хоккею с шайбой, который проходит в Дании с 4 по 20 мая 2018 года. Даже если два оставшихся матча со Словакией и Швецией, россияне проиграют, они всё равно выходят в четвертьфинал, так как ниже четвёртой строчки в турнирной таблице они не опустятся.

Четвёртую строчку в группе А занимает сборная Швейцарии и уже не догонит «красную машину», которая стоит на втором месте в турнирной таблице.

Напомним, сборная России встретится на льду со сборной Словакии 14 мая, а со сборной Швеции – 15 мая 2018 года.

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