Лучшая подборка российских кинолент, рекомендованных к просмотру

Если вы любитель отечественных фильмов, то на выходных вас ждет увлекательный просмотр, так как вашему вниманию представлена лучшая подборка прошлого года. Материал подготовлен при помощи онлайн кинотеатра ivi.ru.

Салют-7

Фильм, трейлеры к которому доступны к просмотру https://www.ivi.ru/watch/157236/trailers, повествует об одной из опаснейших экспедиций в космос, где находится орбитальная станция «Салют-7». Она перестала отвечать, а это означало одно – в любой момент многотонная конструкция может упасть на землю. Чтобы предотвратить это, было принято решение отправить туда двух космонавтов, для починки станции. Готовясь к экспедиции, космонавты понимали, что могут уже никогда не вернуться на Землю. Вам обязательно понравится эта кинолента.

Защитники

Во времена холодной войны, когда напряжение между США и Советским Союзом достигло пика, была сформирована группа, состоящая из четырех людей, имеющая сверхспособности. Увидеть их в действии в те времена не удалось, и советские власти приняли решение распустить группу. В наше время над Москвой нависла угроза, предотвратить которую сможет легендарная четверка. Хан изумительно владеет единоборствами, Лер поднимает камни и почву, Ксения выносливая, а Арсус перевоплощается в медведя с автоматом. Обязательно посмотрите фильм, вам обязательно понравится непредсказуемость сюжета.

Аритмия

Главный герой Олег – он успешный доктор, уделяющий работе больше времени, чем семье. Его супруга Катя не смогла смириться с такой позицией мужа и решила подать на развод. В это же время на Олега сваливается еще одна проблема – новый начальник, который на первое место ставит статистику, а значит и строго придерживаться всех правил. Как справится герой с этими жизненными трудностями, спасет он свой брак и сохранит ли рабочее место?

Нелюбовь

Фильм рассказывает о жизни семейной пары Бори и Жени, которые стоят на пороге развода. Для них это тяжелый процесс, который они ходят быстрее завершить, тем более что у каждого уже на стороне есть новые отношения. Все бы ничего, если бы не 12-летний сын Бори и Жени – Алеша. Он не выдерживает поведения родителей, их ссоры и нелюбовь, поэтому принимает отважное решение – бежать из дома.

Если вы любитель отечественных фильмов, то на выходных вас ждет увлекательный просмотр, так как вашему вниманию представлена лучшая подборка прошлого года. Материал подготовлен при помощи онлайн кинотеатра ivi.ru.