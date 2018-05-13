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Константин Большаков
13 Мая, 2018 15:45
Американский беспилотник приблизился к российской границе
Американский беспилотник.
Источник: Bingapis.com
Москва, 13 Мая - DIXINEWS.
Аппарат пролетел недалеко от Белгородской области.
В воскресенье, 13 мая, возле границ Российской Федерации был замечен американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk. Информацию об этом предоставили на странице PlaneRadar в твиттер.
Как видно по графику, дрон был запущен с авиабазы НАТО, расположенной на Сицилии. Около 7 часов утра по московскому времени беспилотник вошёл в воздушное пространство Украины, а уже около 10 часов был замечен на границе с Белгородской областью.
Кроме того, аппарат успел посетить линию разграничения в зоне военного конфликта на юго-востоке Украины.
Как заметили федеральные СМИ, последнее время американские БПЛА стали всё чаще появляться у российских границ.
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