Армия и оружие

Константин Большаков
13 Мая, 2018 15:45

Американский беспилотник приблизился к российской границе

Американский беспилотник.
Источник: Bingapis.com
#беспилотники

#США

#Украина
Москва, 13 Мая - DIXINEWS.

Аппарат пролетел недалеко от Белгородской области.

В воскресенье, 13 мая, возле границ Российской Федерации был замечен американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk. Информацию об этом предоставили на странице PlaneRadar в твиттер.

Как видно по графику, дрон был запущен с авиабазы НАТО, расположенной на Сицилии. Около 7 часов утра по московскому времени беспилотник вошёл в воздушное пространство Украины, а уже около 10 часов был замечен на границе с Белгородской областью.

Кроме того, аппарат успел посетить линию разграничения в зоне военного конфликта на юго-востоке Украины.

Как заметили федеральные СМИ, последнее время американские БПЛА стали всё чаще появляться у российских границ.

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