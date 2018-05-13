Американский беспилотник приблизился к российской границе

Аппарат пролетел недалеко от Белгородской области.

В воскресенье, 13 мая, возле границ Российской Федерации был замечен американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk. Информацию об этом предоставили на странице PlaneRadar в твиттер.

Как видно по графику, дрон был запущен с авиабазы НАТО, расположенной на Сицилии. Около 7 часов утра по московскому времени беспилотник вошёл в воздушное пространство Украины, а уже около 10 часов был замечен на границе с Белгородской областью.

Кроме того, аппарат успел посетить линию разграничения в зоне военного конфликта на юго-востоке Украины.

Как заметили федеральные СМИ, последнее время американские БПЛА стали всё чаще появляться у российских границ.