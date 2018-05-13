Сборная России с трудом «вырвала» победу в матче со швейцарцами

Игра, которая состоялась 12 мая 2018 года, завершилась со счётом 4:3 в пользу россиян.

Как сообщают в Федерации хоккея России, шайбы в ворота сборной Швейцарии забросили Кирилл Капризов, Евгений Дадонов, Никита Нестеров и Михаил Григоренко. У швейцарцев отличились Рамона Унтерзандера, Свена Андригетто и Гаэтана Хаса.

На сегодняшний день в копилке россиян 13 очков и они занимают вторую строчку в таблице группового этапа. Швейцарцы же на четвёртом месте с девятью очками.

Напомним, наша сборная сыграла уже 5 игр, из которых потерпела только одно поражение от сборной Чехии с минимальным отрывом 3:4 в овертайме. Проиграли сборной России – сорная Франции (7:0), сборная Австрии (7:0), сборная Белоруссии (6:0), ну и сборная Швейцарии (4:3).

Следующий матч подопечные Ильи Воробьёва сыграют со сборной Словакии 14 мая 2018 года в 17.15 по мск.