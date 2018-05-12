Общество

Станислав Сикорский
12 Мая, 2018 13:21

Вузы России перейдут на цифровую аккредитацию

Образование.
Источник: DixiNews
#образование

#минобразования

#вузы
Москва, 12 Мая - DIXINEWS.

В Рособрнадзоре запланировали в 2019 году перейти на аккредитацию программ вузов цифрового порядка.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. По заявленной информации, благодаря этому решению вузы могут отказаться от запросов документов.

"Рособрнадзор со следующего года планирует перейти на цифровую аккредитацию вузовских программ, позволяющую отказаться от запросов документов. Технология уже разработана и была успешно опробована в этом году при проведении аккредитации программ РАНХиГС", - резюмировали представители учреждения.

Стоит напомнить, что не так давно от Ассоциации ведущих университетов и Ассоциации "Глобальных университетов" поступили предложения для Минобрнауки относительно смены нынешней системы государстенной аккредитации вузов.

Специалисты высказались за внедрение оценки качества высшего образования новой модели.

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