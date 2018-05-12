Птицефабрика «Чайковская» начала посевную кампанию

В Чайковском после плановых подготовительных работ началась активная фаза посевной кампании. Погода отодвинула начало работ примерно на 2 недели, однако это не должно повлиять на урожай, уточняют сельчане.

ЗАО Птицефабрика «Чайковская» не новичок в аграрной отрасли, и в планах предприятия на этот год засеять 2900 гектаров полей, из них 2600 гектар составляют зерновые культуры, ещё 300 гектар отведено под кормовую траву - люцерну. За первый день, а работы начались сразу после Дня Победы 10 мая, засеяли уже 250 гектаров пшеницы, с каждым днём скорость и эффективность работы на поле возрастает. Работы в полях продлятся ещё не менее 10 дней.

В этом году к посеву подготовлено 600 тонн зерновых и 4 тонн люцерны (или клевера) – эти культуры были закуплены. Все семена протравлены и подготовлены заранее. Удобрений также уже завезено в количестве 320 тонн, всё оно будет использовано.

Также в полной боевой готовности находится техника предприятия: 2 мощнейших трактора «Кировец», 3 трактора Т-150, нужное число автомобилей, а также все необходимые сельскохозяйственные машины: бороны, дискаторы, сеялки, культиваторы, посевные комбайны. В полном объёме для посевной кампании птицефабрика «Чайковская» обеспечена топливом.

«Мы начали посевные работы весьма бодро, за первый день заложили в землю 250 тонн зерна. Работаем в две смены, круглосуточно. В этом году посевная из-за погоды задержалась почти на 2 недели, но мы наверстаем. Вообще есть такая примета у агрономов: когда на берёзах распускаются почки, тогда нужно начинать сажать культуру. Вот мы примерно так и поступаем», - поделился опытом с корреспондентом ИА DixiNews главный агроном предприятия Андрей Васильевич Макаров.