Армия и оружие

Константин Большаков
12 Мая, 2018 10:21

Истребители США перехватили два российских бомбардировщика

F-22.
Источник: 3mv.ru
#США

#Ту-95МС
Вашингтон, 12 Мая - DIXINEWS.

Об инциденте сообщила американская сторона.

Недалеко от Аляски американские истребители F-22 осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95, которые находились в опознавательной зоне ПВО. Как уточнил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки Скотт Миллер, всё произошло у западного побережья Аляски, на севере от Алеутских островов.

- Два Ту-95 вошли в двухсотмильную зону ответственности NORAD над Беринговым морем, после чего американские самолёты проследили за ними, пока те не покинули опознавательную зону ПВО, - сказал Миллер в интервью местной прессе.

Военный добавил, что Ту-95 не пересекли американской или канадской границы, и пролетали исключительно над международными водами, не нарушая международных соглашений.

В Минобороны России уточнили, что бомбардировщики выполняли плановые полёты.

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