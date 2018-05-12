Истребители США перехватили два российских бомбардировщика

Об инциденте сообщила американская сторона.

Недалеко от Аляски американские истребители F-22 осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95, которые находились в опознавательной зоне ПВО. Как уточнил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки Скотт Миллер, всё произошло у западного побережья Аляски, на севере от Алеутских островов.

- Два Ту-95 вошли в двухсотмильную зону ответственности NORAD над Беринговым морем, после чего американские самолёты проследили за ними, пока те не покинули опознавательную зону ПВО, - сказал Миллер в интервью местной прессе.

Военный добавил, что Ту-95 не пересекли американской или канадской границы, и пролетали исключительно над международными водами, не нарушая международных соглашений.

В Минобороны России уточнили, что бомбардировщики выполняли плановые полёты.