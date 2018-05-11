|
Станислав Сикорский
11 Мая, 2018 16:28
В РАН не определились с переносом миссии "Луна-25"
Луна.
Источник: Комсомольская Правда
Москва, 11 Мая - DIXINEWS.
В Совете РАН не приняли решения относительно предложения, подразумевающего перенос старта космической миссии "Луна-25".
Представители структуры провели рассмотрение инициативы о переносе проекта с 2019 на 2021 год в пятницу, 11 мая. Участники обсуждения решили исключить соответствующий пункт из решения Совета.
"Предложение пока обсуждается", - цитируют СМИ научного руководителя Института космический исследований РАН Льва Зелёного.
Совет намеревался рекомендовать специалистам Роскосмоса перенести "Луну-25" на поздние сроки ввиду формирования более благоприятных баллистических условий для старта.
В отечественную лунную программу входит отправка до 2025 года трёх автоматических аппаратов на поверхность спутника. "Луна-25" таким образом станет первой российской миссией после перерыва в 40 лет. Станция займётся поиском водяного льда в полярной зоне Луны.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия