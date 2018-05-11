В РАН не определились с переносом миссии "Луна-25"

В Совете РАН не приняли решения относительно предложения, подразумевающего перенос старта космической миссии "Луна-25".

Представители структуры провели рассмотрение инициативы о переносе проекта с 2019 на 2021 год в пятницу, 11 мая. Участники обсуждения решили исключить соответствующий пункт из решения Совета.

"Предложение пока обсуждается", - цитируют СМИ научного руководителя Института космический исследований РАН Льва Зелёного.

Совет намеревался рекомендовать специалистам Роскосмоса перенести "Луну-25" на поздние сроки ввиду формирования более благоприятных баллистических условий для старта.

В отечественную лунную программу входит отправка до 2025 года трёх автоматических аппаратов на поверхность спутника. "Луна-25" таким образом станет первой российской миссией после перерыва в 40 лет. Станция займётся поиском водяного льда в полярной зоне Луны.