Россиян не оставят без американских лекарств

Закон о контрсанкциях отправлен на доработку.

Депутаты Государственный думы РФ не будут запрещать импорт американских лекарств в рамках введения контрсанкций в отношении США. Об этом рассказал первый зампред нижней палаты парламента Иван Мельников.

По его словам, пункт о запрете ввоза на нашу территорию американских лекарств и препаратов из стран, поддерживающих санкции в отношении РФ, будет исключён из текста законопроекта.

- Речь идёт о том, чтобы ко второму чтению исключить из законопроекта упоминания конкретных отраслей, конкретных товаров и услуг, которые сейчас прописаны в нём, - отметил Мельников, комментируя причину отправки закона на доработку.

Напомним, идея о введении контрсанкций возникла 13 апреля, когда в Госдуму внесли закон о запрете ввоза товаров из стран, поддержавших американские санкции против РФ. В том числе, авторы законопроекта предлагали запретить импорт зарубежных лекарств, однако эта идея подверглась критике.