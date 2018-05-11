Армия и оружие

Константин Большаков
11 Мая, 2018 14:24

В МИД заявили о подготовке теракта на акции «Бессмертный полк» в Москве

Акция "Бессмертный полк" в Москве.
Источник: Vladtime.ru
#МИД

#теракт

#БессмертныйПолк
Москва, 11 Мая - DIXINEWS.

Террористы хотели устроить взрыв посреди столицы в момент шествия колонны.

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что на 9 мая группа террористов планировала устроить взрывы в ходе проведения акции «Бессмертный полк» в Москве. По словам дипломата, российским спецслужбам удалось предотвратить теракт.

Как рассказал Сыромолотов, силовики задержали сразу несколько групп боевиков, они уже успели заготовить оружие для осуществления задуманного.

- Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя, - рассказал ТАСС Олег Сыромолотов. – Было проведено 17 обысков и задержано 20 человек.

Замминистра уточнил, что только с 21 по 24 апреля российские силовики уничтожили 26 террористов. Также по его словам, подобная акция готовилась в 2017 году в Санкт-Петербурге, и тогда преступников финансировали из Турции.

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