В МИД заявили о подготовке теракта на акции «Бессмертный полк» в Москве

Террористы хотели устроить взрыв посреди столицы в момент шествия колонны.

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что на 9 мая группа террористов планировала устроить взрывы в ходе проведения акции «Бессмертный полк» в Москве. По словам дипломата, российским спецслужбам удалось предотвратить теракт.

Как рассказал Сыромолотов, силовики задержали сразу несколько групп боевиков, они уже успели заготовить оружие для осуществления задуманного.

- Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя, - рассказал ТАСС Олег Сыромолотов. – Было проведено 17 обысков и задержано 20 человек.

Замминистра уточнил, что только с 21 по 24 апреля российские силовики уничтожили 26 террористов. Также по его словам, подобная акция готовилась в 2017 году в Санкт-Петербурге, и тогда преступников финансировали из Турции.