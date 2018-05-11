Армия и оружие

Константин Большаков
11 Мая, 2018 12:44

Власти урежут расходы на пенсионеров и увеличат на силовиков

Российские силовики.
Источник: Rabotaem-brat.ru
#Минфин

#пенсионеры

#силовики
Москва, 11 Мая - DIXINEWS.

Почти треть налогов в этом году потратят на силовые структуры.

В 2018 году в России могут резко сократить расходы на пенсионное обеспечение из бюджета страны. Такое предложение озвучили в министерстве финансов РФ, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Согласно предложению ведомства, траты на социальную политику нужно сократить почти на 53 млрд рублей, 51,5 млрд рублей из которых – на пенсионное обеспечение. Социальное обеспечение, считают в Минфине, можно урезать почти на 6 млрд рублей. А на инвалидов финансисты предложили выделить на 2,23 млрд рублей меньше, чем в 2017 году.

Однако при этом министерство финансов рекомендует потратить на 20,3 млрд рублей больше на поддержку силовиков, добавить 4,6 млрд рублей ФСИН, на 2,3 млрд рублей больше потратить на армию.

Но не только о силовых структурах позаботились в Минфине – 5,3 млрд рублей планируется добавить на поддержку экономики, и ещё 3,4 млрд рублей на образование.

Таким образом, в 2018 году государство может потратить на армию и силовиков почти 5 трлн рублей – это около трети (29%) от суммы всех собранных налогов по стране.

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