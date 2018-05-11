Путин и Эрдоган обсудили выход США из ядерной сделки по Ирану

Турецкий лидер сам позвонил президенту России.

В четверг, 10 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить иранскую ядерную программу. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», турецкий политик также поздравил Путина с прошедшем Днём Победы.

Стороны обсудили выход США из иранской ядерной сделки, и пришли к выводу, что сохранение программы «имеет принципиально важное значение» для мировой и региональной безопасности.

- Подтверждён решительный настрой России и Турции на дальнейшее сотрудничество с другими участниками плана действий и на координацию шагов в данном контексте, - отметили в Кремле.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил об одностороннем выходе из иранской ядерной сделки. Глава Белого дома признал, что поступает с Ираном «не очень хорошо», однако там, где «Иран участвует в конфликтах – бедлам и смерть».

В самом Тегеране уже готовят ответные действия на решение американских властей.