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Константин Большаков
11 Мая, 2018 11:25
Путин и Эрдоган обсудили выход США из ядерной сделки по Ирану
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.
Источник: News.vse42.ru
Москва, 11 Мая - DIXINEWS.
Турецкий лидер сам позвонил президенту России.
В четверг, 10 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить иранскую ядерную программу. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», турецкий политик также поздравил Путина с прошедшем Днём Победы.
Стороны обсудили выход США из иранской ядерной сделки, и пришли к выводу, что сохранение программы «имеет принципиально важное значение» для мировой и региональной безопасности.
- Подтверждён решительный настрой России и Турции на дальнейшее сотрудничество с другими участниками плана действий и на координацию шагов в данном контексте, - отметили в Кремле.
Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил об одностороннем выходе из иранской ядерной сделки. Глава Белого дома признал, что поступает с Ираном «не очень хорошо», однако там, где «Иран участвует в конфликтах – бедлам и смерть».
В самом Тегеране уже готовят ответные действия на решение американских властей.
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