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Константин Большаков
11 Мая, 2018 09:59
Лукашенко прилетит в Сочи для встречи с Путиным
Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Источник: dixinews.ru
Сочи, 11 Мая - DIXINEWS.
Лидеры обсудят накопившиеся вопросы.
На следующей неделе в Сочи прилетит президент Белоруссии Александр Лукашенко с рабочим визитом. 14 мая белорусский лидер поучаствует в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Как заявили в пресс-службе Лукашенко, президент Белоруссии встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
- Лидеры стран обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, имеющиеся проблемные вопросы, - отметили в администрации президента соседнего государства.
Напомним, 9 мая Лукашенко заявлял, что собирается встретиться с Путиным «на днях».
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