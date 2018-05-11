Лукашенко прилетит в Сочи для встречи с Путиным

Лидеры обсудят накопившиеся вопросы.

На следующей неделе в Сочи прилетит президент Белоруссии Александр Лукашенко с рабочим визитом. 14 мая белорусский лидер поучаствует в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как заявили в пресс-службе Лукашенко, президент Белоруссии встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

- Лидеры стран обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, имеющиеся проблемные вопросы, - отметили в администрации президента соседнего государства.

Напомним, 9 мая Лукашенко заявлял, что собирается встретиться с Путиным «на днях».