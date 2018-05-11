Спорт

Виктория Грей
11 Мая, 2018 09:20

Российские хоккеисты проиграли чехам на ЧМ-2018

Матч сборных России и Чехии.
Источник: ria.ru
#сборнаяроссии

#хоккей

#сборнаяЧехии
Москва, 11 Мая - DIXINEWS.

Сборная России потерпела первое поражение от сборной Чехии со счётом 3:4 в овертайме.

Заброшенными шайбами у российской команды отметились Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Барабанов Александр. У сборной Чехии забили – Давид Крейчи, Дмитрий Яшкин и Давид Пастрняк. Он же и забил победную шайбу в овертайме, сообщается на сайте Федерации хоккея России.

После игры с чехами сборная России находится на втором месте в турнирной таблице группы А с десятью очками. Чехи же только на 5 месте с шестью очками.

Следующий матч сборная России сыграет 12 мая 2018 года со сборной Швейцарии в 23.15 по московскому времени.

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