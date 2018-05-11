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Константин Большаков
11 Мая, 2018 08:58
Трамп рассказал об исторической встрече с Ким Чен Ыном
Ким Чен Ын.
Источник: Radioagricultura.cl
Вашингтон, 11 Мая - DIXINEWS.
Она состоится уже через месяц.
Президент США Дональд Трамп на своей странице в твиттере написал, что в действительности планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам Трампа, их встреча состоится уже 12 июня в Сингапуре. Это событие американский президент назвал «долгожданным».
- Мы оба постараемся сделать её особенной для мира во всём мире, - заверил глава Белого дома.
Ранее КНДР освободили из тюрьмы троих граждан Соединённых Штатов – это было одним из условий Вашингтона. А переговоры о встрече двух лидеров велись ещё с начала апреля, когда Ким Чен Ын взял курс на сближение с Южной Кореей и демилитаризацию полуострова.
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