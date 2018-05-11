Трамп рассказал об исторической встрече с Ким Чен Ыном

Она состоится уже через месяц.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в твиттере написал, что в действительности планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам Трампа, их встреча состоится уже 12 июня в Сингапуре. Это событие американский президент назвал «долгожданным».

- Мы оба постараемся сделать её особенной для мира во всём мире, - заверил глава Белого дома.

Ранее КНДР освободили из тюрьмы троих граждан Соединённых Штатов – это было одним из условий Вашингтона. А переговоры о встрече двух лидеров велись ещё с начала апреля, когда Ким Чен Ын взял курс на сближение с Южной Кореей и демилитаризацию полуострова.