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Константин Большаков
11 Мая, 2018 08:39
Россия не будет поставлять С-300 Сирии
ЗРК С-300.
Источник: Twitter.com
Москва, 11 Мая - DIXINEWS.
Пока такое решение не принято.
Россия не ведёт переговоры с Сирией по поводу поставки ЗРК С-300. Об этом заявил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.
- Пока ни о каких поставках современных новых систем речи не идёт, - сообщил Кожин, добавив, что в настоящий момент сирийская сторона обладает всем необходимым вооружением для борьбы с террористами.
Напомним, в ночь на 10 мая Израиль обстрелял позиции иранских вооружённых формирований на территории Сирии. Израильским ВВС удалось уничтожить, в том числе, ЗРПК «Панцирь С-1», поставленный сирийской армии, а также нанести удары по комплексам ПРО «Бук-М1-2», С-200 и С-75.
Разговоры о поставке в Сирию С-300 начались после атаки западной коалиции, которая обвинила в произошедшей химической атаке в городе Дума войска правительства Башара Асада.
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