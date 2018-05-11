Армия и оружие

Константин Большаков
11 Мая, 2018 08:39

Россия не будет поставлять С-300 Сирии

ЗРК С-300.
Источник: Twitter.com
#Сирия

#война

#С300
Москва, 11 Мая - DIXINEWS.

Пока такое решение не принято.

Россия не ведёт переговоры с Сирией по поводу поставки ЗРК С-300. Об этом заявил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

- Пока ни о каких поставках современных новых систем речи не идёт, - сообщил Кожин, добавив, что в настоящий момент сирийская сторона обладает всем необходимым вооружением для борьбы с террористами.

Напомним, в ночь на 10 мая Израиль обстрелял позиции иранских вооружённых формирований на территории Сирии. Израильским ВВС удалось уничтожить, в том числе, ЗРПК «Панцирь С-1», поставленный сирийской армии, а также нанести удары по комплексам ПРО «Бук-М1-2», С-200 и С-75.

Разговоры о поставке в Сирию С-300 начались после атаки западной коалиции, которая обвинила в произошедшей химической атаке в городе Дума войска правительства Башара Асада.

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