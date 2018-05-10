"Стройуниверсал-Парма" участвует в создании образовательной инфраструктуры Перми

Среди новых объектов строительства в Перми, значится и жилой фонд, промышленные постройки и объекты инфраструктуры. Однако, особое внимание местные власти удаляют строительству новых образовательных объектов.

Выделены относительно большие бюджетные средства, создана необходимая правовая база и, наконец, объявлены специальные тендеры на разработку проектов, подрядную деятельность и, непосредственно, на строительство новых школ.

В данный момент в самом городе Перми и Пермском крае ведётся строительство новых детских садов, школ, а также различных необходимых для эксплуатации последних хозяйственных помещений.

Компания "Стройуниверсал-Парма", может считаться на данный момент одним из локомотивов индустрии строительства Прикамья, связанной с образовательными учреждениями. На данный момент она занимается возведением нового корпуса средней образовательной школы № 59 в Перми, расположенного на проспекте Парковом, 8а. Согласно документации общая площадь нового здания - 14 146,31 м².

"ООО "Стройуниверсал-Парма" начиная с 2006 года и по сей день занимает высокие позиции на рынке жилищного, гражданского и промышленного строительства города Перми и Пермского края. Компания заслужила репутацию одной из ведущих в городе, которая способна организовать производственный процесс на высоком уровне, в том числе при решении сложных, нестандартных задач. За эти годы компания приобрела большой опыт в различных сферах строительства.

Школа, строительство которой сейчас ведёт ООО "Стройуниверсал-Парма" уже подходит к завершению. К началу следующего учебного года, то есть в августе, новая школа уже должна принять детей.