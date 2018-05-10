Акция "Поезд памяти" стартовала в Петербурге

Старт военно-патриотической акции "Поезд памяти", приуроченной ко Дню Победы, дали в Петербурге.

Соответствующую информацию обнародовали в пресс-службе организаторов действа. Поезд отправится в Курск, а затем вернётся на вокзал Северной столицы.

"Десятого мая 2018 года в 14.51 началась программа военно-патриотической акции "Поезд памяти", которая завершится 14 мая 2018 года. Поезд памяти объединяет представителей разных поколений – его пассажирами станут ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и учащиеся средних школ Санкт-Петербурга. Общая численность участников 300 человек", - гласит сообщение.

Участники мероприятия пробудут с визитом в таких населённых пунктах, как Свобода, Прохоровка, Яковлево, Поныри. Там состоятся экскурсии в места боевой славы, а также серии торжественных митингов. В рамках акции будут возложены цветы к монументам героев.

Одной из особенностью акции является взаимодействие между ветеранами и школьниками.