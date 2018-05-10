Композиционные приемы в оформлении фасадов и интерьеров жилых домов: компания «КУБИКА»

Описание используемых композиционных приемов при оформлении фасадов, а также интерьеров объектов капитального строительства, является важнейшей частью концепции любого проекта нового жилого комплекса.

ООО «Архитектурное бюро «Кубика» работает с передовыми технологиями, профессиональным оборудованием и качественными материалами. На данный момент бюро создало новый проект жилого комплекса в Индустриальном районе Ижевска.

Согласно его концепции, которая разработана авторским коллективом, жилой дом состоит из секций различной этажности, что позволяет решить не только проблемы инсоляции внутренних помещений и территории двора. Данное решение также придало внешнюю выразительность всему объекту в целом. В особенности это имеет положительное значение для визуального восприятия со стороны улицы Ленина, т.н. «первой линии».

Объем пристроенных помещений, в данном проекте, которые имеют общественное назначения, между 1 и 2 секциями, совместно с первыми этажами жилых секций, играет роль связующего звена, а также визуально является стилобатом, своеобразным основанием жилого дома, придавая ему статичность и выявляя тектонику данного объекта.

«Мы всегда стараемся поддерживать высочайший уровень в проектировании несмотря на то, что строящиеся комплексы размещаются не в столице, не в туристических центрах, а у нас в Ижевске. Но, тем не менее, мы стремимся к тому, чтоб наши архитектурные новинки становились постепенно лицом города», - отмечает в интервью с журналистом ИА DixiNews руководитель ООО «Архитектурное бюро «Кубика» Игорь Алексеев.