Бизнес

Алексей Мирный
11 Мая, 2018 11:23

Архитектурное бюро "КУБИКА" спроектировало новый жилой комплекс в Ижевске

Новый жилой комплекс в Ижевске проектирует архитектурное бюро "КУБИКА".
Источник: DixiNews
#Кубика

#архитектура

#строительство
Ижевск, 11 Мая - DIXINEWS.

«Архитектурное бюро «КУБИКА» сейчас ведёт работы над новым объектом строительства. Новый жилой комплекс по улице Ленина в Индустриальном районе Ижевска разрабатывается по заданию застройщика.

Строительство должно начаться уже в этом году, общий же срок постройки - 2 года и 3 месяца. Данный комплекс будет расположен на пересечении улиц Бабушкина и Ленина в Индустриальном районе Ижевска.

Проектируемый Архитектурным бюро дом является частью создаваемого с нуля крупного жилого комплекса, который располагается на территории дачного некоммерческого товарищества (ДНТ «Восточный-1» - прим. ред.). С юга оно ограниченно улицей Ленина, с запада – улицей Бабушкина, с севера к нему прилегает территория такого же ДНТ «Восток-3», а на востоке – зеленая полоса, отделяющая его от автотехцентра и территорий производственных предприятий.

Проектируемый комплекс размещен в зоне многофункциональной общественно-деловой застройки в сочетании с многоэтажной жилой застройкой города Ижевска.

«Наше архитектурное бюро работает только с новыми передовыми технологиями, качественными материалами, профессиональным оборудованием. Поэтому, став нашим клиентом, вы не только получите желаемый объект, но и быструю квалифицированную поддержку. Для нас важно качество работы и удовлетворение пожеланий клиента, так как хорошие отзывы и рекомендации – это лучший двигатель прогресса», - отметил директор ООО «Архитектурное бюро «КУБИКА» Игорь Алексеев в интервью с журналистом ИА DixiNews.

Таким образом ижевская компания по качеству проектирования и сопровождения строительства вполне может считаться одной из ведущих в данном регионе. Не смотря на сложные конкурентные условия, ООО «Архитектурное бюро «КУБИКА» всегда остаётся на высоте.

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