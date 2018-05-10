Власть

Константин Большаков
10 Мая, 2018 16:01

Путин объяснил отсутствие Серебренникова в Каннах

Кирилл Серебренников.
Источник: Citycelebrity.ru
#Путин

#Серебренников

#Каннскийфестиваль
Москва, 10 Мая - DIXINEWS.

Режиссёр не смог посетить кинофестиваль из-за проблем с законом.

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему режиссёр Кирилл Серебренников не смог приехать на Каннский кинофестиваль. По словам директора фестиваля Тьери Фермо, российский лидер объяснил это системой правосудия в нашей стране.

- Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо, - заявили представители Канн в ходе пресс-конференции. Серебренников должен был представить на Каннском фестивале свой фильм «Лето», главными героями которого стали музыкант Майк Науменко и Виктор Цой.

Однако с августа 2017 года режиссёр находится под домашним арестом из-за подозрений в хищении бюджетных средств, выделенных проекту «Платформа».

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