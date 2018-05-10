Армия и оружие

Константин Большаков
10 Мая, 2018 14:10

Минобороны уточнило цели Израиля в Сирии

F-15 ВВС Израиля.
Источник: Cybermodeler.com
#Израиль

#Сирия

#война
Дамаск, 10 Мая - DIXINEWS.

Два часа израильские военные обстреливали сирийскую территорию.

В министерстве обороны России рассказали подробности об обстреле Израилем территории Сирии в ночь на 10 мая. Как отметили российские военные, атака была проведена с 1:45 до 3:45 часов по сирийскому времени, которое совпадает с московским.

Всё началось с заявления израильской стороны об обстреле их позиций на Голанских высотах. В произошедшем Иерусалим обвинил одно из иранских подразделений, базирующихся в Сирии. Израиль расценил атаку как иранскую агрессию и выпустил 28 самолётов F-15 и F-16.

- Израиль выпустил по различным районам Сирии около 60 ракет класса «воздух-поверность», а также более 10 тактических ракет класса «земля-земля», - уточнили в Минобороны РФ.

Ракеты были направлены на позиции иранских вооружённых формирований в районе Дамаска и на юге страны. При этом большинство ракет сумели сбить сирийские ПВО, добавили российские военные. Ущерб от атаки в Дамаске пока не озвучили, а информации о пострадавших не поступало.

Напомним, на Параде Победы в Москве 9 мая присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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