Минобороны уточнило цели Израиля в Сирии

Два часа израильские военные обстреливали сирийскую территорию.

В министерстве обороны России рассказали подробности об обстреле Израилем территории Сирии в ночь на 10 мая. Как отметили российские военные, атака была проведена с 1:45 до 3:45 часов по сирийскому времени, которое совпадает с московским.

Всё началось с заявления израильской стороны об обстреле их позиций на Голанских высотах. В произошедшем Иерусалим обвинил одно из иранских подразделений, базирующихся в Сирии. Израиль расценил атаку как иранскую агрессию и выпустил 28 самолётов F-15 и F-16.

- Израиль выпустил по различным районам Сирии около 60 ракет класса «воздух-поверность», а также более 10 тактических ракет класса «земля-земля», - уточнили в Минобороны РФ.

Ракеты были направлены на позиции иранских вооружённых формирований в районе Дамаска и на юге страны. При этом большинство ракет сумели сбить сирийские ПВО, добавили российские военные. Ущерб от атаки в Дамаске пока не озвучили, а информации о пострадавших не поступало.

Напомним, на Параде Победы в Москве 9 мая присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.