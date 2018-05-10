Власть

Константин Большаков
10 Мая, 2018 12:57

Медведев отправил Дворковича на понижение

Аркадий Дворкович.
Источник: Eurasia.expert
#Медведев

#Дворкович

#Правительство
Москва, 10 Мая - DIXINEWS.

СМИ опубликовали данные о возможном новом месте работы вице-премьера.

И.о. вице-премьера РФ Аркадий Дворкович покинет состав правительства и возглавит фонд «Сколково». Как пишут «Ведомости», такое предложение Дворковичу сделал премьер-министр Дмитрий Медведев, кандидатуру которого на должности главы кабмина 8 мая поддержали депутаты Государственной думы большинством голосов.

При этом источники издания пока не уточняют, какой будет конкретно должность Дворковича. Согласно уставу «Сколково», главу фонду избирает совет сроком на 2 года.

В настоящий момент «Сколково» руководит Виктор Вексельберг, он занял эту должность с 2010 года, когда фонд только был основан. В уставе организации не прописано, что можно заменить председателя до окончания срока его полномочий.

Сменить Вексельберга власти могут в связи с тем, что ранее он попал под американские санкции – теперь компании из США не могут вести дела со «Сколково». А смену руководителя может эту проблему решить, отмечает издание.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев назвал новых кандидатов на посты вице-премьеров . Аркадия Дворковича и ряда других чиновников, входящих в кабмин ранее, глава правительства не упомянул.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Госдума выбрала нового премьер-министра
Сразу две фракции не поддержали Медведева на посту премьер-министра
Медведев назвал новых членов правительства
Читайте в рубрике:
Путин объяснил отсутствие Серебренникова в Каннах
Власти запретили россиянам жарить шашлыки
В Кремле распорядились сделать выплаты ветеранам ВОВ перед 9 мая

Фильм о Гарри и Меган продвигают вельш-корги
Ветеран, за которого вступился Путин, рассказал о случае с сотрудником ФСО
Группа нигерийских мигрантов подала иск на Италию в Европейский суд
"Военную тайну" раскрыли тысячам москвичей и гостей столицы
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Акция "Поезд памяти" стартовала в Петербурге
Москва, 10 Мая, 16:01.
Путин объяснил отсутствие Серебренникова в Каннах
Казань, 10 Мая, 15:46.
Митинговать в Казани будут по новым правилам из-за ЧМ
Казань, 10 Мая, 15:38.
Глава Татарстана рассказал о поддержке стран исламского мира
Челябинск, 10 Мая, 15:15.
На Краснопольской площадке Челябинска построят новую школу
Пермь, 10 Мая, 15:08.
Стал известен новый вице-премьер Пермского края
Нижний Новгород, 10 Мая, 14:30.
Нижегородский губернатор поговорит о сотрудничестве с послом Австрии
Ростов-на-Дону , 10 Мая, 14:15.
Спортсмены из Ростова победили на первенстве России по восточным единоборствам
Дамаск, 10 Мая, 14:10.
Минобороны уточнило цели Израиля в Сирии
Москва, 10 Мая, 13:36.
В мэрии Москвы раскритиковали «Яндекс.Пробки»
Санкт-Петербург, 10 Мая, 13:14.
Путин привезёт в Петербург Макрона и Абэ
Санкт-Петербург, 10 Мая, 13:10.
В Петербурге погиб малыш, выпав из окна
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия