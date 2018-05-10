Медведев отправил Дворковича на понижение

СМИ опубликовали данные о возможном новом месте работы вице-премьера.

И.о. вице-премьера РФ Аркадий Дворкович покинет состав правительства и возглавит фонд «Сколково». Как пишут «Ведомости», такое предложение Дворковичу сделал премьер-министр Дмитрий Медведев, кандидатуру которого на должности главы кабмина 8 мая поддержали депутаты Государственной думы большинством голосов.

При этом источники издания пока не уточняют, какой будет конкретно должность Дворковича. Согласно уставу «Сколково», главу фонду избирает совет сроком на 2 года.

В настоящий момент «Сколково» руководит Виктор Вексельберг, он занял эту должность с 2010 года, когда фонд только был основан. В уставе организации не прописано, что можно заменить председателя до окончания срока его полномочий.

Сменить Вексельберга власти могут в связи с тем, что ранее он попал под американские санкции – теперь компании из США не могут вести дела со «Сколково». А смену руководителя может эту проблему решить, отмечает издание.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев назвал новых кандидатов на посты вице-премьеров . Аркадия Дворковича и ряда других чиновников, входящих в кабмин ранее, глава правительства не упомянул.