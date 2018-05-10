Власти запретили россиянам жарить шашлыки

На время проведения ЧМ по футболу.

Глава МЧС Виталий Пучков подписал распоряжение о введении особого противопожарного режима в регионах страны, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. За его соблюдением проследят местные власти, пишут «Известия».

Согласно указанию Пучкова, запрещается разводить костры и сжигать траву, а также жарить шашлыки на природе. Кроме того, не разрешается сжигать мусор. Нарушителей будут ловить лесные инспекторы, пожарные и добровольцы, уточняет издание.

Вместе с этим штрафы для любителей поиграть с огнём резко возрастут. Гражданам придётся раскошелиться на сумму от 2 до 4,5 тысяч рублей, должностные лица заплатят от 15 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам грозят штрафы в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Напомним, чемпионат мира по футболу в России начнётся 14 июня. Матчи проведут в 11 российских городах.