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Константин Большаков
10 Мая, 2018 10:39
Власти запретили россиянам жарить шашлыки
Шашлыки на природе.
Источник: dixinews.ru
Москва, 10 Мая - DIXINEWS.
На время проведения ЧМ по футболу.
Глава МЧС Виталий Пучков подписал распоряжение о введении особого противопожарного режима в регионах страны, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. За его соблюдением проследят местные власти, пишут «Известия».
Согласно указанию Пучкова, запрещается разводить костры и сжигать траву, а также жарить шашлыки на природе. Кроме того, не разрешается сжигать мусор. Нарушителей будут ловить лесные инспекторы, пожарные и добровольцы, уточняет издание.
Вместе с этим штрафы для любителей поиграть с огнём резко возрастут. Гражданам придётся раскошелиться на сумму от 2 до 4,5 тысяч рублей, должностные лица заплатят от 15 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам грозят штрафы в размере от 200 до 500 тысяч рублей.
Напомним, чемпионат мира по футболу в России начнётся 14 июня. Матчи проведут в 11 российских городах.
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