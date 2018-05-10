Армия и оружие

Константин Большаков
10 Мая, 2018 09:50

Америка ввела очередные санкции против России

Вашингтон.
Источник: Pxhere.com
#США

#санкции
Вашингтон, 10 Мая - DIXINEWS.

На этот раз пострадали оборонные структуры.

Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении ряда мировых оборонных структур, среди которых и российские компании. Кроме отечественных производителей вооружения, ограничения коснулись иранских, китайских, северокорейских, а также ряда египетских, турецких и эмиратских оборонных структур.

Как заявили в Госдепе США, санкции против вышеуказанных ведомств введены в связи с нарушениями американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения. По мнению Белого дома, российские структуры помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.

Санкции затронут учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, научно-производственный концерн «БАРЛ». Всего же в «чёрный список» Госдепа попали 28 структур.

Кроме того, Вашингтон ввёл санкции и в отношении Генштаба РФ.

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